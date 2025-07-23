Minguzzi Cinayeti Davasında Ceza Alanlar Açıklandı

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Bakan Tunç, Minguzzi cinayeti davasında 8 kişi hakkında yürütülen soruşturma sonucu ceza alanların bilgilerini paylaştı. Toplamda 5 kişi suçu ve suçluyu övmekten, 1 kişi ise tehdit suçundan ceza aldı.

Bakan Tunç: (Minguzzi cinayeti davası) "Ailenin tehdit edilmesi ile ilgili olarak 8 kişi hakkında soruşturma açılmıştı. 8 kişiden 5'i suçu ve suçluyu övme suçundan 1 yıl 8 ay, 1 kişi de tehdit suçundan 4 yıl 8 ay ceza aldı. Yetişkin olan 2 kişiden birisi ise suçu ve suçluyu övmeden 2 yıl 3 ay ceza, diğeri ise tehditten 5 yıl 3 ay ceza aldı. Mezar tahribi ile ilgili 1 kişi 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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