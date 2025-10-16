Haberler

Minguzzi Ailesi, TBMM'de MHP'yi Ziyaret Etti

Minguzzi ailesi TBMM'de MHP ile görüşerek, çocuk suçlulara yönelik ceza düzenlemeleri ve sokak çeteleri konusundaki endişeleri dile getirdi. Yasemin Minguzzi, mücadelelerinin gençler ve çocuklar için olduğunu vurguladı.

Mattia Ahmet Minguzzi ailesi TBMM'de MHP'yi ziyaret etti.

Minguzzi ailesi TBMM'de MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Adana milletvekilli Ayşe Sibel Ersoy, Kırıkkale milletvekili Halil Öztürk, Ordu milletvekili Naci Şanlıtürk ve Gümüşhane milletvekili Musa Küçük ile görüştü. Görüşmenin ardından Minguzzi ailesi adına anne Yasemin Minguzzi açıklama yaptı.

Yasemin Minguzzi bütün mağdur aileler adına mücadele ettiklerini belirterek, "9 aydır durmadık. 21 Ekimde son duruşma var. İyi kararla sonuç alacağız. Sokak çetelerinin ortadan kalkması çok önemli. Artık çocuklar endişeyle dışarı çıkıyorlar. 21 Ekim çok önemli kalabalık olacağız. Benim asıl mücadelem gençler ve çocuklar içindi" ifadelerini kullandı.

Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, Türkiye'de çocuk suçluların önüne geçmek amacıyla siyasi partilerle görüştüklerini söyleyerek, Türk Ceza Kanunu 31. Maddesinde yer alan kasten öldürme gibi suç işleyenlerin daha az ceza aldığını ve bir düzenlemeyle bunun önüne geçilmesini istediklerini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
