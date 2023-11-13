Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yöneticilerine verilen ceza bozuldu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19 Ceza Dairesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyelerine, bir gazeteciye "Emre Madran Basın Ödülü" verdikleri için "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezası kararını bozdu. Yöneticiler hakkında beraat kararı veren mahkeme, kamu hizmetlerinden men, seçme seçilme haklarından mahrum bırakılma cezalarını da kaldırdı. Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Gazetecilere çevre haberi yaptığı için ödül vermemizden kaynaklı, siyasi bir kararla bizi susturmak istediler ancak başaramadılar. Türkiye'de özgürlüğün ve yaşam hakkının güvende olmadığı bir yargılama sürecinde verilen bu karar, hakikati ortaya koymuştur. Darısı işe iade davalarımıza, vicdan zorbalığı yenmiştir" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19 Ceza Dairesi, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen, Yönetim Kurulu üyeleri Muteber Osmanpaşaoğlu ve Ece Yoltay hakkında bir gazeteciye "Emre Madran Basın Ödülü" verdikleri için "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezası kararını bozdu. Yöneticiler hakkında beraat kararı veren mahkeme, kamu hizmetlerinden men, seçme seçilme haklarından mahrum bırakılma cezalarını da kaldırdı.

"GAZETECİLERE ÇEVRE HABERİ YAPTIĞI İÇİN ÖDÜL VERMEMİZDEN KAYNAKLI, SİYASİ BİR KARARLA BİZİ SUSTURMAK İSTEDİLER ANCAK BAŞARAMADILAR"

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

"Gazetecilere çevre haberi yaptığı için ödül vermemizden kaynaklı, siyasi bir kararla bizi susturmak istediler ancak başaramadılar. Türkiye'de özgürlüğün ve yaşam hakkının güvende olmadığı bir yargılama sürecinde verilen bu karar, hakikati ortaya koymuştur. Biz doğruları başkenti ve Cumhuriyet değerlerini savunmaya, bedeli ne olursa olsun mücadele etmeye devam edeceğiz. Mahkeme gerekçesinde basına ödül vermenin suç olmadığını ortaya koymuştur. Darısı işe iade davalarımıza, vicdan zorbalığı yenmiştir."

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