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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsveç yönetiminin izin vermesi yalnızca skandal değil, barbarlığın ve vandallığın aleni...

Politika Haberleri

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'İsveç yönetiminin izin vermesi yalnızca skandal değil, barbarlığın ve vandallığın aleni...

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsveç yönetiminin izin vermesi yalnızca skandal değil, barbarlığın ve vandallığın aleni gösterimi ve somut örneğidir.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsveç yönetiminin izin vermesi yalnızca skandal değil, barbarlığın ve vandallığın aleni gösterimi ve somut örneğidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli İsveç Politika Haberler

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