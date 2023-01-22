Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsveç yönetiminin izin vermesi yalnızca skandal değil, barbarlığın ve vandallığın aleni...
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsveç yönetiminin izin vermesi yalnızca skandal değil, barbarlığın ve vandallığın aleni gösterimi ve somut örneğidir.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsveç yönetiminin izin vermesi yalnızca skandal değil, barbarlığın ve vandallığın aleni gösterimi ve somut örneğidir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika