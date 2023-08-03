Milli Yol Partisi Vergi ve Zam Artışlarını Protesto Etti

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve partililer son dönemde artan vergiler ve zamları protesto ederek, 'Sessiz Çığlık Duran Adam Eylemi' gerçekleştirdi.

Partililer, artan vergiler ve zamları protesto etmek için Kızılay Güvenpark'ta toplandı. Milli Yol Partisi lideri Çayır, 'Artık Yeter Zamlarla Yaşamak İstemiyoruz' yazılı yelek giydi. Burada açıklamalarda bulunan Çayır, 'Şehrimizin orta yerinde kamuoyunu bilgilendirmek istedik. Yani son 22 yıldır zam yapan, vergileri artıran, borçlandıran, hayatı daraltan iktidarı protesto etmek istedik. Bunu yaparken hiç kimsenin burnu kanamasın, kimse sözümüzden veya varlığımızdan rahatsız olmasın, sokaktaki vatandaşımızı dahi mutsuzluğa sevk edecek bir adımımız olmasın istedik. 1 dakikalık esas duruşta 'olup biteni protesto ediyoruz' diye buraya geldik. Şehirlerin meydanlarında kıpırdamadan durarak olup biteni protesto etme hakkım yok mu? Şehrin meydanında zamları, kader olmuş bu hayat pahalılığını protesto etmek için 1 dakika kıpırdamadan durmak nasıl suç olur, nasıl izne tabii olur? Gerçekten bu alanları daraltarak, bunu önlem ya da tedbir diye alanlar kendilerini yok ediyorlar. Türkiye'nin geleceğine yazık ediyorlar. Ne kadar özgürlük ne kadar bu millet kendini ifade ederse faydalı olur. Önemli olan kamuoyunu rahatsız etmesin, insanları incitmesin? dedi.

'SESİMİZİ YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Remzi Çayır, asgari ücretin 11 bin 402 TL'ye çıkarılmasını anımsatarak, 'Asgari ücret 11 bin 402 TL oldu, aynı anda ev kiraları 11 bin TL'ye yükseliyor. Hayat pahalılığı aynı anda yukarıya çıkıyor. Bir kısır döngü oyunun içindeyiz. 130 yıldır bütün iktidarların yaptığı bu. Onun için Milli Yol Partisi olarak dedik ki, sistem değişmedikçe bu iş değişmez. Hatta iktidar değişikliği bile sizi mutlu etmez. 'Gelin sistemi değiştirecek, bu sistemi değişime ve dönüşme uğratacak Milli Yol Partisi'ne kulak verin' dedim ve sesimizi duyuramadık. Bundan 20 sene önce çiftçi 1 kilogram buğday ile 1 litre mazot alabiliyordu. Şimdi 4 kilogram buğdayı satsa bile 1 litre mazot alamıyor. Elbette ki sesimizi yükselteceğiz, seni protesto edeceğiz. Bazıları diyor ki, 'devlete bu söylenir mi" Kişi ne zaman devlet oldu? Neyin peşindesiniz? Biz devlete sadakatle bağlı, ülkücü, milliyetçi, vatansever insanlarız ama aynı zamanda bireyin özgürlüğüne, bireyin kendini ifade etmesine, yolunun açılması gerektiğine bu ülkenin selameti, birliği için ihtiyaç duyuyoruz. Protesto etme hakkımızı, anayasal hakkımızı, sesimizi çıkarma hakkımızı kullanacağız. Meydanlarda 5 dakika, 10 dakika durmamıza izin vermeyecekler biliyorum ama uygun bulduğumuz her yerde durmaya, protesto etmeye devam edeceğiz. Anayasal çerçevelerde kalmak kaydıyla sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz? diye konuştu.

Çayır, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Milli Yol Partisi Genel Başkanı olarak ben ve partili arkadaşlarım biz önümüzdeki haftalarda bu eylemimiz bütün Türkiye'ye yayacağız. Bizim eylemimiz kesinlikle anayasal çerçeve içerisinde devam edecek. Kimse haklı sesimizi kısamayacak. Zamlar, hayat pahalılığı bizim kaderimiz değildir. 'Yeter Artık' demekten kimse bizi alıkoyamayacaktır.?

Konuşmaların ardından Remzi Çayır ve partililer, 1 dakika durarak, 'Sessiz Çığlık Duran Adam Eylemi'ni gerçekleştirdi.