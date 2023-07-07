Milli Yol Partisi Lideri Remzi Çayır: Türkiye'nin doğru bir adıma ve istikrarlı bir yönetime ihtiyacı var

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Türkiye'nin doğru bir adıma ve istikrarlı bir yönetime ihtiyacı olduğunu belirterek, Türkiye'yi yönetenlerin millete karşı dürüst olması gerektiğini söyledi. Çayır, ayrıca kira artışları ve ekonomik durum hakkında da açıklamalarda bulundu.

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, " Türkiye'nin doğru bir adıma ve istikrarlı bir yönetime ihtiyacı var. Zaman kaybetmeden milletimizle doğruları paylaşmamız gerekmektedir. Türkiye'yi yönetenlerin öncelikle milletine karşı dürüst davranması gerekiyor" dedi.Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, İskitler semtinde bir vatandaşın evini ziyaret etti. Çayır, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin zor şartlardan geçtiğini söyledi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelerle birçok mal ve hizmetin fiyatını etkileyecek vergi artışlarının getirildiğini anımsatan Çayır, "Sadece vergileri yükseltmekle, ardı ardına zamlar yapmakla Türkiye yönetilemez. Üretim ne durumda? Ne kadar üretim yapıldı? Ürettiğiniz malı ne kadara sattınız? Ne kadar ihracat ve ithalat yaptınız? Bu üretim ekonomisi içerisinde istihdamın payı ne kadar yükseldi yani işsiz sayısı azaldı mı? Bunlara bakılması lazım. Gittikçe hayatın zorlaştığı bir yerdeyiz" diye konuştu.