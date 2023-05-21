Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır seçim sonuçları hakkında konuştu

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin seçim sonuçları hakkındaki sorumluluğu üstlendiğini belirterek, "Kendimizi anlatamadık, anlatamadığımız için de bu sonuçlar çıktı. Elbette bizim açımızdan mutlak anlamda değerlendirilmesi, tahlil edilmesi gerekir" dedi.

Milli Yol lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Çayır, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine girebilmek için parti olarak büyük bir çaba sarf ettiklerini belirterek, "Yeni kurulmuştuk, 8-9 ay gibi bir zaman olmuştu. Bu zaman zarfında seçime girebilme yeterliliğine kavuşabilmek başlı başına çaba gerektiriyordu. Seçime girebilmek için büyük bir efor sarf ettik ama o kadar zaman darlığı vardı ki büyük imkansızlıklar içerisinde bu hareketi milletle buluşturmayı hedefledik. Umduğumuzu bulamamış olmanın hayal kırıklığı var. Sorumluluk her anlamda bana aittir, bunu tüm yönleriyle üstüme alıyorum. Çünkü takımı yöneten de benim ortaya çıkıp milletle paylaşan da benim. Bu konuda çaba sarf eden tüm arkadaşlarıma, tüm kardeşlerime ayrı ayrı bir defa daha teşekkür ederim. Maddi imkan olmaksızın çalıştık. 0 bütçeyle 14 Mayıs seçimlerine girdik" dedi.

'AZ OY ALDIK DİYE DEDİKLERİMİZ YANLIŞ DEĞİL'

Seçim süreci boyunca kendilerini tanıtamadıklarını ifade eden Çayır, "Kendimizi anlatamadık, anlatamadığımız için de bu sonuçlar çıktı. Elbette bizim açımızdan mutlak anlamda değerlendirilmesi, tahlil edilmesi gerekir. Milletin iradesi esastır ama bir toplumda, bir yerde daha fazla aldılar diye de onlar haklı değildir. Tarihte bunun çok örnekleri vardır. Tıpkı 'Tek başıma hakikati dillendiririm' diyen Muhsin Başkan gibi. 28 Mayıs'ta yürütmenin başı seçilecek hala bir proje yok. Var mı? Birisi diyor ki, 'bunlar falancadır\

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