Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır'dan seçim açıklaması

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında konuştu. Çayır, Türkiye'nin 14 Mayıs seçimlerine yaklaştığını söyleyerek, "Millet 5 yıl kendisini yönetecek, kendisi ile ilgili kararları verebilecek, kendisine hizmet edebilecek kadroları seçecek. İnşallah 14 Mayıs Türk milleti için değişim ve dönüşüme yol açan tarihin adı olur. Gerçekten sahici siyaseti öne çıkaran, millete siyasetin bir hizmet aracı olduğunu ifade eden, bunun dışında hükümdarlık aracı yapanlara karşı tavır geliştiren, siyaseti güç, menfaat kapısı yapanlara 'dur' diyebilen Milli Yol partisi var. Milli Yol Partisi'nin çıkışı, var oluş sebebi işte bu gidişe 'dur' diyebilmek; adaletsizliğe, yozlaşmışlığa son verebilmek. Bütün amaç budur. 14 Mayıs milattır, şafaktır, güneştir, kurtuluştur. Milletimizi uyarmak, milletimizi gerçeklerle kavuşturmak görevimizdir. Türkiye'nin masal dünyasından çıkması lazım" dedi.

'DEPREM BÖLGESİNİ YENİDEN DEĞİŞİME VE DÖNÜŞÜME UĞRATMAK ZORUNDAYIZ'

Çayır, iktidara geldiklerinde adaleti tesis edeceklerini ifade ederek, "Milletimiz bize inanır ve yetki verirse 130 yıllık ezberi bozup önce adaleti tesis edeceğiz, adaleti ayakta tutacağız, adaleti hakim kılacağız. Adaleti hakim kılmadan huzuru hakim kılamazsınız; refahı, gelişmişliği sağlayamazsınız. Siyasetçiye olan güven gittikçe zedelenmiş durumdadır. Parayı millileştirmek ve üretim ekonomisine derhal geçmek zorundayız. Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 tane depreme dayanıklı, alt yapısı yeni doğal şehir inşa edeceğiz, yapmak zorundayız. Çünkü Türkiye deprem bölgesi ve şehirleri yeniden değişime ve dönüşüme geçirmek zorundayız. Süreli siyaset bizim için olmazsa olmaz. Türkiye'nin birçok hastalığının temelinde süresiz siyaset var. Mülakatın yerine liyakati koyacağız. Geliri olmayana yaşam hakkı maaşı vereceğiz. Bizim iktidarımızda kiracıların rahatlıkla ev sahibi oldukları bir sistem getireceğiz. Afet ve Deprem Bakanlığı kuracağız. Yaşadıklarımızdan yola çıkarak bilimle ülke yöneteceğiz, bilimle, akılla, irfanla, gerçeklerle şehirleri kuracağız. Burası bir tarım ülkesiyken başkalarına muhtaç olduk, onun içinde mutlak anlamda ayrıntıları olan tıpkı ziraat kolejleri gibi meslek liselerini yüzde 60-70 oranında çoğaltacağız. Biz Gayrisafi Milli Hasılanın (GSMH) yüzde 2'sini çiftçiye, hayvancılığa ve tarıma destek olarak kullanacağız. İyi şeylerin önünü açacağız ve üretimi çoğaltacağız" diye konuştu.