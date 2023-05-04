Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır ve beraberindeki partililerle birlikte, Altındağ ilçesindeki Hamamönü cebeci semt pazarında pazarcı esnafı ve vatandaş ile bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Çayır, adaletli, adil ve vicdanlı olmayan bir seçim sürecinin yaşandığını söyledi. Çayır, "Bizim gibi yeni kurulmuş bir partinin varlığını sürdürebilmesi, sesini duyurabilmesi gerçekten bu şartlarda güç. Sessizlerin, mazlumların, hakkı yenenlerin hakkı olsun diye Milli Yol Partisini kurduk. Bu ülke hepimizin ise, emperyalistlere karşı savaş anında omuz omuza çarpışıyorsak, barış anında da bu ülkenin bazı nimetlerini eşit şekilde insanca paylaşabilmeliyiz. Bağımsız siyaset yapabilmek her yiğidin harcı değil. Milli Yol Partisi kendi ismi, amblemiyle bu seçime kendi imkanları ile dışarıdan veya içeriden hiçbir destek almadan bir siyaset üretme ve siyaseti çözümü milletin önüne koyma arayışı içerisindedir. Kendi gibi düşünmeyenleri, kendine oy vermeyenleri, kendisi gibi hareket etmeyenleri, sadakat göstermeyenleri 'işgalci' diye tanımlıyorlar. Hangi ülkede yaşıyorsunuz? Başka bir alemde misiniz? Bu ülkenin sana oy veren veya vermeyeni, seni tasvip edeni etmeyeni, sana sadakat göstereni de göstermeyeni de bu ülkenin insanıdır. Bu ülkenin Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi; bu ülkenin pazarcısı, memuru, işçisi bu ülkeye sahip çıkar. Bırakın bunları. Milletin açlığı, yokluğu, sefaleti ile ilgili bir çözümün var mı? Bu milletin çocukları şerefli yaşamak istiyorlar. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi 'ben bu ülkede şerefli yaşamak istiyorum' diyor. Devletin de iktidarın da temel görevi budur" diye konuştu.

'SİSTEM DEĞİŞMEDİKÇE AHVAL DEĞİŞMEZ'

Türkiye'nin anlayış ve akıl değiştirmeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Remzi Çayır, "Sistem, anlayış değişmedikçe, tarımdan sanayiye eğitimden iş alanına kadar bir yapısal değişiklik olmadığı müddetçe ahval değişmez. Milli Yol Partisi 3 şeyi değiştirecek. Borç ekonomisinden Türkiye'yi kurtarmak zorundayız. Üretim ekonomisine geçmek zorundayız. Borç ile büyüyen borç ile mutlu olan bir millet var mı? Çalışacağız, üreteceğiz ki gençlerimiz iş sahibi olsunlar, ülkemiz kalkınsın. Ne olursa olsun adaleti sağlayacağız. Adaleti sağlayamadığımız müddetçe hiçbir şey sağlanamaz. Kimsenin diline, dinine, rengine, memleketine bakmayacağız. Bu ülkede yaşadığı ve bu ülkeyi benimsediği için milli birlik ve beraberlik içerisinde yaşama iradesi gösterdiği için hepimiz adaletli ve adaletle yaşamaya layık insanlarız. Hiç kimse kimseyi öteleyemez, itekleyemez, yok sayamaz, zulüm yapamaz. Kime zulüm yapılırsa yapılsın karşısında olacağımızı bilmenizi isterim. İsterse siyaseten bizim gibi düşünmeyenlere bile zulüm yapılırsa bilin ki, Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları karşı gelecektir. Milli Yol Partisi bunun için kuruldu. 14 Mayıs'ı tarihi bir gün bilerek doğrularında ödüllendirildiği, bu ülkede var olduğunu göstermek için Milli Yol Partisi'ne milletvekili seçimlerinde oy talep ediyorum. Türk milleti gönül rahatlığı ile bize oy vermeli. Artık bu 21 yıllık gidişat durdurulmalıdır" dedi.