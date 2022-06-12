Milli Yol Partisi GİK Üyesi Göçmen Kırşehir'de konuştu - Haberler

Milli Yol Partisi GİK Üyesi Göçmen Kırşehir'de konuştu

KIRŞEHİR - Milli Yol Partisi GİK Üyesi Şevket Göçmen, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olaya ilişkin görülen davayla ilgili, "Kahramanmaraş'ta görülen son mahkemede de bir sürü saçmalıklar yaşandı. Her mahkemede birçok oyun ile karşı karşıya kalmaktayız" dedi.

Milli Yol Partisi ve Nizam-ı Alem Ocakları Kırşehir Şubesince düzenlenen etkinlikte konuşan Genel İdare Kurulu Üyesi Şevket Göçmen, davanın toplumun kalbinde tamiri mümkün olmayan yaralar açtığını söyledi. Cacabey Meydanı'nda toplanan halka ve partililere hitap eden Göçmen, "Kahramanmaraş'ta görülen son mahkemede de bir sürü saçmalıklar yaşandı. Her mahkemede birçok oyun ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu süreç partililer olarak bizlerin ve kamuoyunun da vicdanını sorgulamaktadır. Bizlerin mahkeme süreçleri ile ilgili şüpheleri de artmaktadır. Bizler, adaletten şüphe duymayacağımız, 'Bir fakirin adalet önüne çıktığında zenginden hakkını aldığı' bir düzen hayal ediyoruz. Tek hedefimiz, insanlarımızın adaletli bir ülkede barış içerisinde yaşamalarını sağlamak. Yazıcıoğlu'nun arkadaşları da dava süreçlerinden kanının son damlasına dek vazgeçmeyecek" dedi.