Milli Yol Partisi GİK Üyesi Göçmen Kırşehir'de konuştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli Yol Partisi GİK Üyesi Göçmen Kırşehir'de konuştu

İhlas Haber Ajansı - Enderhan Öz - Politika
 - Güncelleme:

Milli Yol Partisi GİK Üyesi Göçmen Kırşehir'de konuştu Milli Yol Partisi GİK Üyesi Şevket Göçmen, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olaya ilişkin görülen davayla ilgili, "Kahramanmaraş'ta görülen son mahkemede de bir sürü saçmalıklar yaşandı.

Milli Yol Partisi GİK Üyesi Göçmen Kırşehir'de konuştu

KIRŞEHİR - Milli Yol Partisi GİK Üyesi Şevket Göçmen, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olaya ilişkin görülen davayla ilgili, "Kahramanmaraş'ta görülen son mahkemede de bir sürü saçmalıklar yaşandı. Her mahkemede birçok oyun ile karşı karşıya kalmaktayız" dedi.

Milli Yol Partisi ve Nizam-ı Alem Ocakları Kırşehir Şubesince düzenlenen etkinlikte konuşan Genel İdare Kurulu Üyesi Şevket Göçmen, davanın toplumun kalbinde tamiri mümkün olmayan yaralar açtığını söyledi. Cacabey Meydanı'nda toplanan halka ve partililere hitap eden Göçmen, "Kahramanmaraş'ta görülen son mahkemede de bir sürü saçmalıklar yaşandı. Her mahkemede birçok oyun ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu süreç partililer olarak bizlerin ve kamuoyunun da vicdanını sorgulamaktadır. Bizlerin mahkeme süreçleri ile ilgili şüpheleri de artmaktadır. Bizler, adaletten şüphe duymayacağımız, 'Bir fakirin adalet önüne çıktığında zenginden hakkını aldığı' bir düzen hayal ediyoruz. Tek hedefimiz, insanlarımızın adaletli bir ülkede barış içerisinde yaşamalarını sağlamak. Yazıcıoğlu'nun arkadaşları da dava süreçlerinden kanının son damlasına dek vazgeçmeyecek" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Politika

Yerel Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title