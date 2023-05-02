Milli Yol Partisi Genel Sekreteri Haşim Yanar, Atanamayan Uzmanlar Derneği'nin açılışında konuştu

Milli Yol Partisi Genel Sekreteri Haşim Yanar, Atanamayan Uzmanlar Derneği'nin açılışında; "Biz atanamayan uzman çavuşlarımızın kanundan doğan haklarını kullanması gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla böyle bir hak varsa bu hakkın da herkese imtiyazsız, torpilsiz, rüşvetsiz bir şekilde kullandırılması lazım, buna inanıyoruz. Bu arkadaşlarımızın bilaistisna tamamını herhangi bir torpil olmaksızın, herhangi bir imtiyaz rüşvet karşılığında bir şey beklenmeksizin atamalarının yapılması gerekiyor" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Sekreteri Haşim Yanar, Atanamayan Uzmanlar Derneği'nin (ATAUZDER) açılışına katıldı. Dernek Başkanı Mustafa Gündeşli, derneğin kuruluş amacına dair şunları söyledi:

"Derneğimizin amacı, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun devlet memurluğuna atanmasıyla ilgili çalışmalarımızı yürütmek. Devletimiz tarafından verilen kanun nezdinde bu atamamız gerçekleştirilememektedir. Bunu sağlayabilmek için böyle bir dernek kurmuş bulunmaktayız. Aynı zamanda gazi sayılmayan arkadaşlarımız var, bunlar hakkında da bir çalışma yürütmekteyiz. Bize tanınan 3269 sayılı kanunun 5. maddesinde, devlet memurluğuna hak kazanmıştır denilmektedir. Talebimiz, devletimizden bu hakkımızı almak."

"BU HAK HEREKESE İMTİYAZSIZ, TORPİLSİZ, RÜŞVETSİZ BİR ŞEKİLDE KULLANDIRILMALI"

Milli Yol Partisi Genel Sekreteri Yanar da genç yaşta uzman çavuş olarak göreve başlayan vatandaşların sağlık ve ailevi nedenlerden dolayı mesleği bırakması sonrası kendilerine kanunen tanınan memurluğa dönme hakkının siyasi çıkarlara alet edildiğini belirtti. Yanar, şunları söyledi:

"Burada açık bir hak ihlaline karşı bir örgütlenme var. Dayanışma ruhuyla arkadaşların bir araya geldiği platform var. Biz atanamayan uzman çavuşlarımızın kanundan doğan haklarını kullanması gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla böyle bir hak varsa bu hakkın da herkese imtiyazsız, torpilsiz, rüşvetsiz bir şekilde kullandırılması lazım, buna inanıyoruz. Bu suretle arkadaşlarımızın bu haklı çıkışını da sonuna kadar destekliyoruz. Dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince de bu doğru çıkışlarının da sözcüsü olmaya devam edeceğiz. Bu arkadaşlarımızın bilaistisna tamamını herhangi bir torpil olmaksızın, herhangi bir imtiyaz rüşvet karşılığında bir şey beklenmeksizin atamalarının yapılması gerekiyor. Bundan çok daha doğal, bundan çok daha meşru bir hak talebi olamaz. Dolayısıyla ben buradan sizler huzurunda başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm siyaset erbabına seslenmek istiyorum. Bu konu halledilemeyecek bir konu değil, çok fazla yük getirecek bir konu da değil. Yaklaşık 10 bin kişiyi ilgilendiriyor ama dolaylı olarak 100 bin kişiyi ilgilendiren bu garabetten ülkenin kurtulması lazım."