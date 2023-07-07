Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır: Türkiye'nin doğru bir adıma ve istikrarlı bir yönetime ihtiyacı var

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, ' Türkiye'nin doğru bir adıma ve istikrarlı bir yönetime ihtiyacı var. Zaman kaybetmeden milletimizle doğruları paylaşmamız gerekmektedir. Türkiye'yi yönetenlerin öncelikle milletine karşı dürüst davranması gerekiyor" dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, İskitler semtinde bir vatandaşın evini ziyaret etti. Çayır, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin zor şartlardan geçtiğini söyledi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelerle birçok mal ve hizmetin fiyatını etkileyecek vergi artışlarının getirildiğini anımsatan Çayır, 'Sadece vergileri yükseltmekle, ardı ardına zamlar yapmakla Türkiye yönetilemez. Üretim ne durumda' Ne kadar üretim yapıldı? Ürettiğiniz malı ne kadara sattınız? Ne kadar ihracat ve ithalat yaptınız? Bu üretim ekonomisi içerisinde istihdamın payı ne kadar yükseldi yani işsiz sayısı azaldı mı? Bunlara bakılması lazım. Gittikçe hayatın zorlaştığı bir yerdeyiz" diye konuştu.

'ANLAYIŞLARIMIZI DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR'

Remzi Çayır, kira artışları ile ilgili de 'Bir ülkede bir insanın aldığı maaş kadar kira olur mu' Hatta asgari ücret ile çalışan bir kişinin kirası asgari ücretten yüksek kirası olur mu? Bir vatandaş 11 bin 402 TL asgari ücret alıyor, kiralar 11 bin, 12 bin-13 bin TL. Sadece kira için çalışan bir baba veya bir fert nasıl hayatını idam edecek. Türkiye böyle mi yönetilecek? Türkiye böyle 2 sene bile yönetilemez. Türkiye'nin doğru bir adıma ve istikrarlı bir yönetime ihtiyacı var. Zaman kaybetmeden milletimizle doğruları paylaşmamız gerekmektedir. Türkiye'yi yönetenlerin öncelikle milletine karşı dürüst davranması gerekiyor. Kur Korumalı Mevduat'tan vazgeçmeliyiz. Bunun bir faydasını görmüyoruz. Döviz daha da yükselecek. Parası olana para kazandırmaktan vazgeçmek, fakirin durumunu iyileştirmek üzere yeni bir yol açılması lazım. Dürüstlük millete var olanı olduğu gibi anlatmaktır, çareleri de akılla, bilimle, rasyonelle yaklaşmaktır. Bunu yapamadığınız müddetçe hiçbir şey çözemezsiniz. Fakirlikten kurtulmanın, kira artışının önünde 'dur' diyebilmenin, aldığımız maaşın kiranın en az 2-3 katı olduğu bir Türkiye özlemi için mutlak anlamda önce anlayışlarımızı değiştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.