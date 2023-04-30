Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır: 'Milletin derdini dinlemeyenler saltanatın efendisi olmak istiyorlar'

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Milletin ne derdini dinleyen ne de çaresi olmaya çalışanlar var. Rabbim şahit olsun ki bunlar sizin efendiniz olmak istiyorlar. Yani saltanatın efendisi olmak istiyorlar" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine geldi. Çayır, burada partisinin İlçe Başkanlığı açılışına katıldı. Açılışın ardından pazar yerinde halk ile bir araya gelen Çayır, "Değerli kardeşlerim, 14 Mayıs'ta Türkiye sandığa gidecek. Sandığa giderken televizyonlarda, canlı yayınlarda, sosyal medyada bir şeyler görürsünüz. Allah şahit olsun ki bundan 15 yıl önce neyi gördüyseniz aynı sözleri, aynı tavırları siyaset adına aynı çekişmeyi görürsünüz. 40 yıl önce Ecevit ile Demirel'in kavgası neyse şimdi Kılıçdaroğlu ile Erdoğan kavgası da aynı. 50 yıl önce siyasette söylenmiş sözler neyse iddialar neyse diyaloglar neyse 3 aşağı 5 yukarı şu anda ortaya konan hep aynı şeyler. Millet bu söylenen kavganın ve fotoğrafın içerisinde yok. Milletin kendisi yok. Kim var? 5-10 tane siyaset yoluna kendisini pazarlamaya çalışan kimisi devleti elinde tutan, öbürü de devleti ele geçirmeye çalışan insanlar var. Milletin ne derdini dinleyen ne de çaresi olmaya çalışanlar var. Rabbim şahit olsun ki bunlar sizin efendiniz olmak istiyorlar. Yani saltanatın efendisi olmak istiyorlar" diye konuştu.