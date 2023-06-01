Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır: 'Milleti yargılayan siyasetçi kendini yargılamalı'

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, seçim sonuçlarıyla ilgili "Millete kızmaya kimsenin hakkı yok. Millet neden böyle hareket etti, millet neden bizi anlamadı, millet niye böyle yapıyor diye milleti yargılayan siyasetçi kendini yargılamalı. Ben nerede hata yaptım, biz nerede hata yaptık, nerede eksik bıraktık, neden biz millete ulaşamadık, neden millet bizi anlamadı veya söylemlerimiz, duruşlarımızda mı problem var yani milletle o bağı neden kuramadık diye hepimizin bütün siyasilerin, muhalefetin oturup düşünmesi gerekiyor" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, bugün partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çayır, şunları söyledi:

"SEÇİMDEKİ RAKAMLAR BİZİ HİÇBİR ZAMAN İFADE EDEMEZ"

"Bir genel seçimi, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimini geride bıraktık. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta Türkiye iki türlü bir seçim yaşadı. Sonuçları itibarıyla gerçekten herkesin ders almaya yetecek kadar haznesi olan değişken olan, farklı şeylerin yaşandığı bir seçim sürecinden geçtik. Kendi adımıza gerçekten başarılı olduğumuz söylenemez. Elbette ki birtakım gerekçeler öne sürebiliriz; yeniydik, bir yıllık partiydik, tam tanınamamıştık, gerçekten de topluma 'Milli Yol Partisi'ni tanıyor musunuz?' diye soru yönelttiğinizde karşısında yüzde 90 kişinin tanımadığı gerçeğiyle karşılaştık. Bu vatandaşın halkımızın, milletimizin suçu değil bizim suçumuz. Gerektiği gibi ne yaparsak yapalım imkanları zorlayarak biz kendimizi iddialarımızı hayallerimizi ülkemize, vatanımıza ve insanlığa ilişkin görüşlerimizi, umutlarımızı paylaşmalıydık. Bu konuda tam anlamıyla başarılı olduğumuz söylenemez. Bu rakamlar bizi hiçbir zaman ifade edemez. Bir şehirden alınmış onun 3-4-5 katı oy almış insanlarız. Sonuç itibarıyla ben bu hareketin potansiyelini bu hareketin geleceğini bu hareketin millet nezdindeki itibarını görebiliyorum. Çünkü bu süreçte gösterdi ki dik duran, doğru söyleyen ve duruma göre, vaziyete göre şekil alan, yağmur yağdı diye tarlasını değiştirmeyen, neye inanıyorsa onu yapan bir hareketiz, bir partiyiz Allaha şükür.

"MİLLET NEDEN BÖYLE HAREKET ETTİ DİYE MİLLERİ YARGILAYAN SİYASETÇİ KENDİSİNİ YARGILAMALI"

Ben seçim sonuçlarının milletimize hayır getirmesini, huzur getirmesini, bereket getirmesini diliyorum. Yani millete kızmaya kimsenin hakkı yok. Millet neden böyle hareket etti, millet neden bizi anlamadı, millet niye böyle yapıyor diye milleti yargılayan siyasetçi kendini yargılamalı. Ben nerede hata yaptım, biz nerede hata yaptık, nerede eksik bıraktık, neden biz millete ulaşamadık, neden millet bizi anlamadı veya söylemlerimiz, duruşlarımızda mı problem var yani milletle o bağı neden kuramadık diye hepimizin bütün siyasilerin, muhalefetin oturup düşünmesi gerekiyor. Kızarak, öfkelenerek hiçbir şey gerçeği örtemez.

"SİSTEM DEĞİŞMEDİĞİ MÜDDETÇE BİR DOLAP BEYGİRİ GİBİ AYNI ŞEYİ YAŞAYACAĞIZ"

Bazıları sistem değişikliğinden Cumhurbaşkanı yönetim sistemini anladılar. Halbuki Milli Yol milletin önüne öyle bir umut, öyle bir düşünce koymuştu ve koyuyoruz ki bu sistem değişmediği müddetçe bir dolap beygiri gibi aynı şeyi yaşayacağız. Dönüp dönüp aynı şeylere çarpılacağız, dönüp dönüp aynı zamlarla yine muhatap olacağız. Yarın hükümet kurulacak, bilemediniz 5-6 gün sonra, ülkeyi neyin beklediği neyin beklemediğini öyle bir bilinmezlik değil. Her şey ayan beyan ortada. Neden ortada? Daralma yaşamışsınız. Paraya ulaşmada vatandaş zorluk çekiyor. Kredi almakta zorluk çekiyor. Kendi dövizini kendi yatırdığı bankadan çekerken bile duvarlarla karşılaşıyor.

"BURADAN MUHALEFETİ UYARIYORUM; HATAYI KENDİNİZDE ARAMAK YERİNE BAHANELERLE MİLLETİ AŞAĞILAMAYIN"

Seçimi sonrası Türkiye'yi ne beklemektedir? Seçimi yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı bir kez daha kazandı. Ben buradan muhalefeti uyarıyorum; hatayı kendinizde aramak yerine bahanelerle milleti aşağılamayın. Milleti küçümsemeyin, milletin oylarını başka şekilde izah etmeyin suçu kendinizde arayın, eksiği kendinizde arayın, hatayı kendinizde arayın. Aynı şey bizim için de geçerli."