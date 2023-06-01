Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır: Hatayı kendinizde arayın

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, seçim sonrasında muhalefeti uyardığını belirterek "Hatayı kendinizde aramak yerine, bahanelerle milleti aşağılamayın, küçümsemeyin. Milletin oylarını başka şekilde izah etmeyin. Suçu, eksiği, hatayı kendinizde arayın. Bunu yapamadığınız müddetçe nice mağlubiyetler var" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çayır, yeni hükumet kurulduktan sonra Türkiye'yi nelerin beklediğinin bilindiğini belirterek, "Her şey ayan beyan ortada. Daralma yaşamışsınız. Paraya ulaşmada, kredi almakta, vatandaş zorluk çekiyor. Kendi yatırdığı dövizini bile bankadan çekerken duvarlarla karşılaşıyor. Hal böyle. 1- 1,5 ay içerisinde 220 milyar dolar borç ödemek zorundayız. Var mı para, yok. Nereden alacağız? Kasanda var mı, eksidesin. Hal böyleyken seçimi hayat pahalılığı, enflasyondaki evlere düşen ateş değil, ne yazık ki algı belirledi. Nasıl belirledi? Gücü elinde tutanlar bir film oluşturdular. Filmin içerisine, başrolüne, yardımcı oyuncularına kendi yazdıkları senaryo gereği insanlar koydular. Milletin de bam teli, hassasiyeti olan milliyetçilerin, ülkücülerin, vatanseverlerin veya sıradan insanların bile 'vatan, bayrak, birlik, ülke' dendiğinde zıpladığı konulardan siyaset yapıldı. Başkalarıyla uğraştılar, kendilerini dün, evvelsi gün, 5 yıl, 10 yıl önce yaptıklarını unuttular. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi hareket ettiler" diye konuştu.

'OY İÇİN MİLLETE YALAN SÖYLEMEYECEĞİZ'

Türkiye'deki siyaseti değerlendiren Çayır, "Türkiye'deki siyaset; ilkeler siyaseti, doğruluk siyaseti, hakikat siyaseti değil. Türkiye'deki siyaset, yalan dolan siyaseti. Sırf kendini yukarı çıkarmak için başkalarını karalama sanatı. Milli Yol buradan ayrılıyor. Şartlar ne olursa olsun, sonu ne olursa olsun; hezimet bile olsa, hiç oy almamak bile olsa, gerçeği, hakikati, doğruyu asla bırakmayacağız. Millete 1 oy, bin oy, 1 milyon oy için asla yalan söylemeyeceğiz" dedi.

'HATAYI KENDİNİZDE ARAYIN'

Seçim sonuçlarına ilişkin konuşan Çayır, "Türkiye'yi ne beklemektedir? Seçimi yaptık, Sayın Cumhurbaşkanı bir kez daha kazandı. Ben buradan muhalefeti uyarıyorum. Hatayı kendinizde aramak yerine, bahanelerle milleti aşağılamayın, küçümsemeyin. Milletin oylarını başka şekilde izah etmeyin. Suçu, eksiği, hatayı kendinizde arayın. Bunu yapamadığınız müddetçe nice mağlubiyetler var" ifadelerini kullandı.