Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır: Dar gelirliyi enflasyonun altında ezdirmeyeceklerdi

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Ankara 1'inci Olağanüstü İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, dar gelirliyi enflasyonun altında ezdirmemek için mücadele ettiklerini belirtti. Ayrıca, iktidara ve muhalefete eleştirilerde bulundu ve bundan sonraki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Dar gelirliyi enflasyonun altında ezdirmeyeceklerdi. Karadeniz'den doğal gaz, Gabar'da petrol fışkıracaktı. Muhalefet de kazanmamak için elinden gelen her şeyi yaptı" dedi.

Milli Yol Partisi'nin Ankara 1'inci Olağanüstü İl Kongresi, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da katıldı. Kongrede, Ankara il başkanlığına, seçime tek aday olarak giren Celal Söylemez seçildi.

'İNSAN VARSA DEVLET VARDIR'

Kongrede konuşan Genel Başkan Remzi Çayır, Milli Yol Partisi'nin sadece bir parti hareketi olarak algılanmaması gerektiğini söyleyerek, "Bu hareket; Türkiye'de yapısal değişikliği öngören, inkılabi, devrimci ve ülkücü bir harekettir. Eğer siz Milli Yol'u doğru okumaz, tarif edemezseniz, yanlış gidersiniz. Bu hareket, mevcut hiçbir siyasi parti ile kıyas edilemeyecek kadar insanın özgürlüğünü, inancını ve varlığını merkeze oturtturmaktadır. İnsan varsa devlet vardır. İtibarı, insanın özürlüğünde ve kutsallığından arayan davanın adı 'Milli Yol'dur diye konuştu.

Konuşmasında iktidara ve muhalefete de eleştirilerde bulunan Çayır, "Hayatı ucuzlatacaklardı. Dar gelirliyi enflasyonun altında ezdirmeyeceklerdi. Karadeniz'den doğal gaz, Gabar'dan petrol fışkıracaktı. Muhalefet de kazanmamak için elinden gelen her şeyi yaptı. Işığı olmayan insanların, çevresine de ışık saçma şansı yoktur. Adamın kendine hayrı yok, millete hayır tavsiye ediyor. Buna kim dönüp bakabilir" ifadelerini kullandı.

'BUNDAN SONRAKİ SEÇİMLERDE REMZİ ÇAYIR CUMHURBAŞKANI ADAYIDIR'

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde partililerine kendi adaylarını çıkarmayı tavsiye ettiğini söyleyen Çayır, "Üzülerek ifade ediyorum ki; kimisi döndü bana dedi ki 'Daha yeniyiz, yolumuz var. Lütfen biraz öne çıkmayalım'. Başkası da başka şeyler söyledi. Buradan ilan ediyorum; bu hareketin başında olduğum müddetçe, bundan sonraki seçimlerde Remzi Çayır cumhurbaşkanı adayıdır. Milletle bulaşacağız. Bu hareket, temiz cumhurbaşkanı adayını milletle buluşturacaktır. Yaptığımız hatayı tekrarlamayacağız" dedi.

'FAİZİ YÜKSELTMEYE DEVAM EDİYORLAR'

Çayır, iktidara ekonomi üzerinden eleştirilerini sürdürerek, "Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki; 'Ben ekonomiden anlıyorum, bu işin üstadıyım'. Faizi, emirlerle yüzde 8 buçuğa kadar indirdi. Ekonominin bir bilim, akıl işi olduğunu unuttular. Merkez Bankası faizi yüzde 8 buçuk, bankaların faizi yüzde 40-50, enflasyon yüzde 100 oldu. Sonuç ne oldu? Senin 'faiz sebep' dediğini kabul etmedi, yeni bir teoriyle işe başladı ve faizi yükseltmeye devam ediyorlar" diye konuştu.

'YÖNETİCİLERİMİZ, EYLEM YAPACAK'

Mili Yol Partisi'nin bütün Türkiye'nin ana meydanlarında, zamlara karşı eylem yapacağını söyleyen Çayır, "Yöneticilerimiz, sembolik olarak 'Sessiz Çığlık Duran Adam Eylemi' yapacak. Haftada bir kez yarım saat şehir meydanlarında boy göstereceğiz ve milletin derdini sessiz çığlıkla haykıracağız. Böyle geldi ama böyle gitmeyecek. 'Artık yeter, zamlar hayatımızın bir parçası olamaz, kaderimiz hiç olamaz' diyeceğiz. Siz ayağa kalkmazsanız millet de kalkmaz. Siz bu ülkenin sevdalısı ve delisisiniz. Deliler öne çıkmazsa akıllılar gelmez" ifadelerini kullandı.