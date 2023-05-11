Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'dan seçim çağrısı

Seçime sayılı günler kala Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Esenyurt Meydanı'nda açıklamalarda bulundu. Meydanda bulunanlara seslenen Başkan Çayır, "Pazar günü ya keyfiyet ya adalet diyeceksiniz. Böyle geldi, böyle gitmesin diyeceksiniz. Sadece iktidar değişikliği yetmez, sistem değişikliği de şarttır diyeceksiniz" dedi.

Esenyurt Meydan'da, 11 Mayıs'ta esnafı ziyaret eden Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "2-3 gün sonra sandık başına gideceksiniz. Özgür iradenizle kimsenin tesiri altında kalmadan, şu veya bu şekilde yanlış bilgilere, bulgulara aldanmadan, kimi masal sözlere aldanmadan hür iradenizle oyunuzu vereceksiniz. Birilerinin ifade ettiği gibi bu sandıkta herhangi bir savaş yok. Herhangi bir İstiklal Harbi veya işgalciler yok. Yine fütursuzca sizi şu veya bu şekilde başkalaştırmaya çalışan, bir kavganın içine itmeye çalışan kimi sahte siyasetlere inanmamanızı, hür iradenizle oy kullanmanızı istiyorum. Milli Yol Partisi bu milletin, toplumun vicdanı, merhameti, sağduyusu ve adalet duygusu olarak hayatına devam edecektir" açıklamasını yaptı.

"21 YILDIR YAPAMADIĞINI 5 YIL İÇİNDE YAPACAĞIYLA İLGİLİ SÖZ VERİYOR"

Remzi Çayır, "3 gün sonra aslında oy vererek bir şeyi ifade etmiş olacaksınız. Türkiye'de 21 yıldır iktidarda olan Sayın Cumhurbaşkanının AK Partisi ne yazık ki zaman zaman bir muhalefet partisi gibi 'yapacağız, edeceğiz, şunları yeniden hayata geçireceğiz' diye ifadeleri kullanmaktadır. Yani iktidar olduklarını ne çabuk unuttular. 21 yıldır yapamadığını 5 yıl içinde yapacağıyla ilgili söz vermek milleti aldatmaktır. Hayat pahalılığı almış başını gidiyor. Adaletsizlik çukurunda debelenen bir millet var. Liyakatsizlik diz boyu, hala adam kayırma, kendi partisini bir yere taşıma, kendini, çevresini, partisini zengin etme alışkanlığı devam ediyor" dedi.

BU SİSTEMDEN MİLLETE HİÇBİR ZAMAN HAYIR GELMEDİ

Milli Yol Partisi olarak sistem, anlayış ve yapı değişikliğini önerdiklerinin de altını çizen Remzi Çayır, "Tarımdaki verimsizlik değişsin. Bir şehrimiz kadar nüfusu ve yüz ölçümü olmayan bir Hollanda, dünyanın ikinci gıda ihraç eden ülkesi olmuş. Hektar başına, dekar başına aldığınız ürün belli. Hala geleneksel tarım yapıyorsunuz. Teknolojiyle tarımı buluşturmuyorsunuz. Dayısı, arkası olanın işini yürüttüğü bir sistemden ne hayır gelir? Dayısı, arkası olmayanın; yalnız olanın da fakirin fukaranın da yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. Yani başı dara düştüğünde adalet diye bağıran bireylerin olduğu bir toplum istiyoruz. Zulüm gördüğünde dara düştüğünde 'dayım nerede, partilim nerede, genel başkanım nerede' diyen bir sistem istemiyoruz. Bu sistemden millete hiçbir zaman da hayır gelmemiş" şeklinde konuştu.

Çayır, "Siyasi partiler, iktidarlar, isimler değişmiş. Ama ezber değişmemiş. Onun için pazar günü ya keyfiyet, ya adalet diyeceksiniz. Pazar günü ya böyle geldi ya böyle gidecek ya da hayır, böyle geldi, böyle gitmesin diyeceksiniz. Sadece iktidar değişikliği yetmez, sistem değişikliği şarttır diyeceksiniz. Bunun adresi Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarının 1 yıl önce kurduğu; millete umut, adalet yolu olan Milli Yol Parti kadrolarıdır" açıklamasını yaptı.

"BİNALİ YILDIRIM'IN İÇİNE CİN KARIŞTIĞI SÖYLENEBİLİR"

Binali Yıldırım'a da seslenen Remzi Çayır sözlerine şunları ekledi:

"Gölgede duranın gölgesi olmaz demiş atalar. Onun için Binali Yıldırım Başbakanlık yapmışsın, diyorsun ki 'bu seçime şeytan karıştı.' Seçime şeytan mı karıştı, hayır mı karıştı, melek mi karıştı bilmiyorum ama herhalde senin içine bir cin karıştığı söylenebilir. Çünkü cin karışmış ki sen dünyayı bambaşka görüyorsun. Yani kazandığın seçim meşru, şeytan değil, cin değil ama kaybederseniz siyaseten cin karışmış, şeytan mı karışmış olur? Koskoca bu ülkede başbakanlık yapmışsın. Söylediğini kulağın duysun."