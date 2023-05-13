Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır'dan TRT'de propaganda konuşması

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, TRT'de yayınlanan propaganda konuşmasında, "Yüce Türk milleti… Şu anki iktidar, sanki yeni iktidar olacakmış gibi önünüze çıkıp yeni şeyler söylüyor. Ben de diyorum ki unuttuğunuz ne var ki yeniden iktidar olduğunuzda yapacaksınız. 21 yıl unuttuğunuz ne oldu? Neden adaleti sağlayamadın? Neden liyakati sağlayamadın mülakatı koydun? Şimdi mülakattan vazgeçiyorsun. Demek ki kötüymüş. 21 yıl bu kötülüğü millete niye yaşattın? Niye milletin çocukları arasında ayrım yaptın? Neden kendi sadakat sistemini kurdun? Şimdi mi aklına geldi? Kötülüğün karşısında olmalıydın. Yüce Türk milleti… Siyasi partiler din değil iman değil. Siyasi partilerin başında bulunanlar da melek değil, Allah'ın gönderdiği özel kullar falan da değil" diye konuştu.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ın, seçimlere yönelik propaganda konuşması TRT'de bugün yayınlandı. Çayır, yurttaşlara şöyle seslendi:

"Yüce Türk milleti… Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gerçekleri paylaşmak üzere huzurlarınızdayım. Siyasetin o kötü dilini kullanmayacağım. İnsanlar artık bıktı. Yüzü tek, sözü tek, halkını aldatmayan, halkına yalan söylemeyen siyasetçilere ihtiyaç var. Bunun olabilmesi için de havuzun temizlenmesi, havuzun kirletilmemesi lazım.

"MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN YOL ARKADAŞLARI, BU ÜLKENİN DELİLERİ SİNAN ATEŞ'İN CİNAYETİNİN DE ÖNÜNÜ ARKASINDA NE VARSA ÇÖZECEĞİZ"

Vicdanı, adaleti kanatan; merhameti yok eden bu sistem mutlaka değişmeli. Türkiye'de insanı şerefli ve onurlu yaşatacak bir düzen niye kurulmasın? Sadece bir partiden, bir iktidardan kurtulmak yeter mi? Bir anlayıştan kurtulmak yeter mi? Sistemden kurtulmadığınız müddetçe hiçbirinin değişme şansı yok. Bu sistem bizim değil. Bu sistem, vicdani değil. Bir inanç üzerine kurulmuş da değil. Muhsin başkanın ifadesiyle söylüyorum: Bu elbise, bu millete dar geliyor dedi. Dar geliyor dediği de sistemdir. Milli Yol Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu'nun katillerini bulacaktır. 14 yıl oldu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun suikastını çözemedik. Faili meçhuller rafına asla ve asla kaldırmayacağız. Gerçek katillerini bulacağız. Aynı şekilde Sinan Ateş cinayeti… Ankara'nın orta yerinde öldürüldü. Önü arkası nerede? Yok. Endişeye gerek yok biz, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları, bu ülkenin delileri Sinan Ateş'in cinayetinin de önünü arkasında ne varsa çözeceğiz. Bunu milletimizle paylaşacağız. Şiddeti aracı kılan anlayışları bu topraklardan söküp atmamız lazım. Yeter artık. Birbirimizi öldürerek, birbirimizi yok ederek, tahammülsüz siyaset yaparak ne yaptık bugüne kadar? Yeter. Bırakın farklı olsun insanlar. Ne olur?

"21 YIL BU KÖTÜLÜĞÜ MİLLETE NİYE YAŞATTIN?"

Yüce Türk milleti… Şu anki iktidar, sanki yeni iktidar olacakmış gibi önünüze çıkıp yeni şeyler söylüyor. Ben de diyorum ki unuttuğunuz ne var ki yeniden iktidar olduğunuzda yapacaksınız. 21 yıl unuttuğunuz ne oldu? Neden adaleti sağlayamadın? Neden liyakati sağlayamadın mülakatı koydun? Şimdi mülakattan vazgeçiyorsun. Demek ki kötüymüş. 21 yıl bu kötülüğü millete niye yaşattın? Niye milletin çocukları arasında ayrım yaptın? Neden kendi sadakat sistemini kurdun? Şimdi mi aklına geldi? Kötülüğün karşısında olmalıydın.

"SİYASİ PARTİLER DİN DEĞİL İMAN DEĞİL"

Yüce Türk milleti… Siyasi partiler din değil iman değil. Siyasi partilerin başında bulunanlar da melek de değil, Allah'ın gönderdiği özel kullar falan da değil. Sakın ha sakın o tür masallara, laflara hiç inanmayın. O da senin gibi benim gibi bir insan. Milli Yol Partisi, bir değişimin bir dönüşümün adresidir.

"SİYASET MESLEK VE PARA KAZANMA YOLU OLMAKTAN ÇIKARILMALIDIR"

Değerli kardeşlerin hükümet, bundan 20 yıl önce 2002'de ne dedi size biliyor musunuz? Dedi ki yasaklar bu ülkeye yakışıyor mu? Yakışmıyor. Doğru söyledi. ya hayatta bu kadar fakirlik olur mu ya? Bu kadar hırsızlık olmaz dedi. Doğru söyledi. Ne oldu? Sonuç itibariyle dönüp dolaşıp aynı yere geldik. Sebebi ne? Süresiz siyaset hastalığı… Süresiz siyaset hastalığı, geri kalmış toplumların hastalığıdır. Onun için biz anayasal bir düzenlemeyle bütün yapıyı değiştireceğiz. 4+4'ü anayasal bir hüküm yapacağız. Siyaset meslek ve para kazanma yolu olmaktan çıkarılmalıdır.

Artık Türkiye'nin rasyonel bakış açılarına ihtiyacı var. Sen çalışanları doyuramamışsın ki yeni insanlara umut veresin. Türkiye, dünyanın kalkınmada 100 ekonomi içerisindeki 10'a sokacaktık. Ne oldu? 21. Sıradayız. Bu kadar siyasetin kirliliğine rağmen umutsuz olmaya gerek yok."