Milli Yol Partisi Filistin Büyükelçisi ve Yetkilileri ile Görüşecek

Remzi Çayır : Türkiye'deki siyasi partiler temel meselelerde güç birliği yapmalı

ANKARA, (DHA)-MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, ' Milli Yol Partisi olarak Filistin Büyükelçisi ve yetkililer ile görüşme yapacağız. Filistin'de olmayı isteyeceğiz. Eğer yapabilirsek bir heyet ile Filistinli kardeşlerimizle bir dayanışmayı, kendi yaşadıkları acıyı paylaşmak adına orada bulunmak istiyoruz. Türkiye'deki siyasi partiler temel meselelerde bir araya gelip güç birliği ve eylem yapmaları doğaldır. Bu konuda diğer partilerle de görüşme yapabiliriz. Bunun yolunu açabiliriz' dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çayır, İsrail'in Filistin'e yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin, 'İnsanın vicdanını kanatan, insanlık adına utanç verici soykırım yaşanmaktadır. İsrail her dem yaptığını yeniden yapmaya devam ederken daha da üzücü olanı emperyal güçler. Amerika başta olmak üzere Almanya, Fransa aynı cephede savaşan müttefikler gibi Filistinlere, Müslümanlara, Türk İslam coğrafyasına karşı bir resim vermekteler. Ortaya konan senaryonun farkındayız. Hamas'ın yaptığı eylemler kontrollü bir eylemdi. Büyük bir planın parçası olarak Hamas'ın eylem yapılmasına veya eylemin teşvik edilmesine yol açıldı. Bütün dünya, Türk milleti de duysun. Bu kontrollü bir işgal hareketinin öncesidir. Oynanan oyunun farkındayız. Bu oyunu elbette ki, bozacak yüze Allah'tır ve duyarlı olan topluluklar ve devletlerdir. Milli Yol Partisi olarak Filistin Büyükelçisi ve yetkililer ile görüşme yapacağız. Filistin'de olmayı isteyeceğiz. Eğer yapabilirsek bir heyet ile Filistinli kardeşlerimizle bir dayanışmayı, kendi yaşadıkları acıyı paylaşmak adına orada bulunmak istiyoruz. Orada onlarla olup, oradaki havayı teneffüs etmek istiyoruz. Ayrıca Milli Yol Partisi olarak usulüne uygun bir şekilde Hollanda'da bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı'na müracaatta bulunacağız. İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ve İsrail yetkililerinin savaş ve insanlık suçu işledikleri için yargılanmalarını isteyeceğiz. Bununla ilgili dilekçemizi ilgili mahkemeye ulaştıracağız' diye konuştu.

'ÇOCUKLARI ÖLDÜREN İNSANLARIN ELİNİ SIKANLARIN İNSANLIĞINDAN ŞÜPHE EDERİM'

Türkiye'nin içerideki birçok olumsuzluklarına rağmen Türk milletinin asaletinden gelen bir duruşu olduğunu belirten Çayır, 'Türk insanı mazluma sahip çıkar. Sayın Cumhurbaşkanına soruyorum; 'Başta Türkiye olmak üzere halkı Müslüman olan ülkelerde zulmün doruğa çıktığı, Müslümanın kan ağladığı şu gün insanca, vicdanlıca bir hareket yapın ekonomik ambargo uygulayın. 1,5 milyar nüfusumuz var, bu nüfusun başaramayacağı bir iş yoktur. Arap Birliği kurmuşlar, neredesiniz siz' İslam Ülkeleri Teşkilatı, neredesin? Avrupa Birliği, insan haklarından dem vuranlar neredesiniz? Eli kanlı katille el sıkışırken hiç utanmadınız mı? Hiç vicdanınız sızlamadı mı? Çocukları öldüren, hastaneyi bombalayan insanların elini sıkanların ben insanlığından şüphe ederim. Eninde sonunda ne olursa olsun eğer adaletli bir dünyada yaşayacaksak, bireylerin özgür, mutlu ve hakkının arandığı bir dünya oluşturacaksak İsrail yetkilileri mutlaka yargılanmalıdır. Başta Türkiye olmak üzere Müslüman coğrafyasında Orta Doğu'da kendini İslam ülkesi diye nitelendiren bütün topluluklardan en azından dua ile beraber yapabiliyorsa fiziki bir destekle beraber iktisadi ambargo uygulamalarını bekliyoruz. Şerefimizden para daha değerli olamaz? dedi.

'DİĞER PARTİLERLE DE GÖRÜŞME YAPABİLİRİZ

Çayır, Türkiye'deki siyasi partilerin temel meselelerde bir araya gelip güç birliği ve eylem yapmalarının doğal olduğunu kaydederek, 'Biz şu şekilde konuşlandık; bir an önce heyetimizle birlikte Filistin'de acıyı yerinde görmek, paylaşmak ve onların yanında olmak istedik. Bu konuda diğer partilerle de görüşme yapabiliriz. Bunun yolunu açabiliriz. Birkaç arkadaşımızı görevlendirip bu konuda ilerleme sağlayabiliriz' ifadelerini kullandı.