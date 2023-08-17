Milli Yol Partisi Değişim ve Dönüşümün Öncüsü Olacak

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, 'Tarımdan sanayiye, sanayiden eğitime her konuda değişim ve dönüşümün öncüsüyüz. Siyaseti süreli hale getireceğiz. Siyaset hizmet yolu olacak. Milli Yol Partisi çaredir. Milli Yol Partisi dersini çalışarak olup biteni ezberi bozmak için yola çıkmış bir harekettir' dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çayır, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde depremde hayatını kaybedenleri andı. Çayır, Milli Yol Partisi'nin seçim sonrası hesabı yapmak yerine milletin geleceği için hesap yapacağını söyleyerek, 'Ülke şu anda zor durumda, büyük bir kaosun içerisinde. İnsanlar 1 gün sonrası ile ilgili hesap yapamamaktadır. Kendi gelecekleri ya da ailesinin geleceğiyle ilgili hiçbir planın içerisinde değiller. Artık Türkiye bu anlayışlardan kurtulmadığı müddetçe işimiz çok zor. İktisadi büyümenin, sosyal huzurun ve barışın hatta birlikte yaşama iradesinin temel esprisinin adalet, güven, itimat olduğunu göz ardı ediyorlar. Adalet varsa kalkınma, istihdam, yatırım vardır' diye konuştu.

'MİLLİ YOL PARTİSİ ÇAREDİR'

Çayır, Milli Yol Partisi olarak tarımdan sanayiye, sanayiden eğitime her konuda değişim ve dönüşümün öncüsü olduklarını ifade ederek, 'Siyasetten başlayarak, siyaseti tabana yayarak, tıpkı vergileri tabana yayacağımız gibi siyaseti yani yönetime dahil olmayı tabana yayacağız. Delege sistemi yok. Bir partinin geleceğini bin kişi belirleyemeyecek. Üyesi kadar belirleyecek. Oligarşik yapıları kıracağız. Sonra siyaseti süreli hale getireceğiz. Siyaset hizmet yolu olacak. Daha sonra tarımda devrim yapacağız. Eğitimde, sanayide ve ekonomik girdilerde değişim ve dönüşüm sağlayacağız. Eğer biz bir gelecek istiyorsak, bunun temeli adalet yoksa hiçbir şey yoktur. Adalet varsa zenginlik, huzur, barış, umut vardır. İnsan kayırmadan, ayırmadan, partili, partisiz demeden işi ehline veren anlayışı kuracağız. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur; üstünlük işi bilenden ve millete faydalı olandadır. Milli Yol Partisi çaredir. Milli Yol Partisi dersini çalışarak olup biteni ezberi bozmak için yola çıkmış bir harekettir' dedi.