Milli Siyaset Akademisi mezunları diplomalarını Fatih Erbakan'dan aldı

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partinin Siyasi İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen Milli Siyaset Akademisi programının 2 dönemini bitiren kursiyerlere diplomalarını verdi.

Yeniden Refah Partisi, Milli Siyaset Akademisi programını başarıyla bitiren mezunları için Başkent Öğretmenevi'nde diploma töreni düzenledi. Törende başarıyla programı tamamlayan kursiyerlere diplomaları, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından takdim edildi.

"Milli Görüş, siyasete bir sistem getirmiştir, yeni bir ufuk açmıştır. Milli Görüş demek, geleceğimizi; geleneğimizden kopartmadan var gücümüzle ülkemizin istikamette gitmesini sağlamaktır. Davamızın kurucusu merhum Erbakan Hocamız herşeyden önce bir bilim adamıydı. Yani bilgiye önem veriyordu, bilgiyle siyaset oluşturuyordu. Bundan dolayı liyakati ve bilgiyi çok önemsiyoruz. Bu açıdan Milli Siyaset Akademisi önemli bir görev ifa ediyor. Yeni dönemde de bu görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz."