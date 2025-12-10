Haberler

Milli Savunma Üniversitesi Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi faaliyete geçti. Merkez, Afrika ülkeleri ve bölgesel teşkilatlar ile bilimsel araştırmalar yaparak uluslararası diyaloğu güçlendirecek.

MİLLİ Savunma Üniversitesi Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik kapsamında Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde faaliyet gösterecek merkezin amaçları, görev alanları, yönetim organları ve çalışma esasları ayrıntılı şekilde düzenlendi. Buna göre; Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi, Afrika kıtasında bulunan ülkeler ve bölgesel teşkilatlar ile ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler yaparak, bölge ülkelerinde faaliyet gösteren kamu kurumları ile uluslararası diyaloğu güçlendirecek. Bakanlığın öncelikli gördüğü alanlar başta olmak üzere ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verecek yeterlilikte alanında uzman personel yetiştirecek.

FAALİYET ALANLARI

Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi; Türkiye ve Afrika ülkelerinde gerçekleştirilen her türlü ulusal ve uluslararası akademik faaliyete yönelik araştırma ve inceleme yaparak, elde edilen verileri ilgili kurum ve kuruluşlara sunacak. Merkezin araştırma alanları ile ilgili bir anlayış birliği oluşturmak maksadıyla; ilgili mevzuat hükümleri kapsamında seminer, konferans, sertifika programı, kurs, hizmet içi eğitim programları gerçekleştirecek. Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkez, kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunacak. Stratejik seviyede milli savunma, güvenlik ve dış politika ihtiyaçlarına cevap verecek uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapacak. Afrika bölgesine yönelik farkındalık kazandırmaya ve bölgenin daha iyi tanınmasına ilişkin mevcut ve kurulması planlanan lisans ve lisansüstü eğitim programlarını destekleyecek.

PERSONEL İHTİYACI

General/amiral ve üst düzey yönetici oryantasyon seminerinde Afrika kıtası ülkelerine ve Türkiye'nin Afrika bölgesi politikasına yönelik olarak ilgili bakanlıkların ve kurumların, eşgüdüm esasında sürdürdüğü çalışmaları tamamlayıcı mahiyette kapsamlı eğitimler sunacak. Afrika ülkelerinden misafir askeri personel ve öğrenciler ile birlikte Türkiye'nin Afrika bölgesine yaklaşımını açıklamak ve kıta ülkeleri askeri personelinin Türkiye'ye bakış açılarını geliştirmek maksadıyla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında seminer, konferans, toplantı ve çeşitli bilimsel faaliyetler düzenleyecek. Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Milli Savunma Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanacak.

