Milli Savunma Komisyonu toplandı

(TBMM) - TBMM Milli Savunma Komisyonunda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Teklifin ikinci maddesindeki, "Görevden ayrılan Bakanlık personelinin de Bakanlığın görev ve sorumluluğuna ilişkin konularda, görevde oldukları süre içerisinde, rütbeleri dışında bulundukları makam ve görevlerine ilişkin unvanlarını kullanarak beyanat verenlere, açıklama yapanlara, yazı yazanlara altı aydan üç seneye kadar hapis cezası verilmesini" öngören düzenleme oy birliğiyle metinden çıkarıldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu ilk toplantısını AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında toplandı. Daha sonra teklifin ilk imza sahiplerinden AK İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.

Kanun teklifinin 60 maddeden oluştuğunu söyleyen Akar, "Şehit yakınları arasında anne babalar da çok önemlidir. Rastladığım bir olayda şehit eşinin zamanla şehidin annesi ve babasıyla arasının bozulduğunu şehit eşinin büyübaba ve büyükannaeye torunlarını göstermediğini bunun da onları çok üzdüğünü gördük. Şehitin eşiyle bütün konuşmalarımıza rağmen kadını ikna edememiştik. Şehitlerimiz olduktan sonra geride kalanların anneyi ikna edememiştik. Geride kalanların eş çocuk anne baba yakınlarıyla önümüzdeki dönem bir çalışma yapmanın mecburiyeti olduğunu görüyoruz" dedi.

Mehmet Ali Çelebi, kanun teklifine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Teklif ile Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlarla iptlal edilen maddelrin tadil edilmesi ve muhtemel iptal kararların önüne geçilebilmesine yönelik düzenleme yapılması anlaşılmaktadır bu şekidle 15 madde vardır. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'nın teşkilat yapısında meydana gelen değişiklikler kapsamında uyum düzenlemeleri yapılmaktadır bu şekilde de 9 madde vardır. TSK personeli ve özlük haklarındaki iyileştirmeler 17 madde teklifin yüzde 30'nu oluşturmaktadır. Bunları özetlersek şehit anne babalarımızın Türkiye harp malulu şehit dul ve yetişmelri derneğine üye olmaları sağlanmaktadır."

CHP İzmir Milletevekili Murat Bakan, astsubayların tazminat talepleri olduğunu belirterek, "Bu kanun teklifi buraya geldiğinde uzmanların astsubayların beklentisi öncelikle tazminat... Uzman çavuşlar... parkta kır çiçeklerini sulayananlar alsın ama o çiçekleri kanlarıyla sulayanla da haklarını alsın. Bu kanun teklifinde uzman çavuşların sorununu ortadan kaldıran bir şey olmadığı gibi onların haklarını daha da kötüye götürecek şeyler var. Bir uzman çavuş çocuğuna böbreğini vermiş 50 yaşına gelmiş 20 yaşındaki adamla aynı performansı göstermesini bekleyemeyiz. Bir uzman şehit ölüme gidiyor ve şunu düşünmeli çocuklarım arkamda sahipsiz kalmayacak geride kalanlarım insanca yaşayacak devletım bunu sağlayacak olmalı" dedi.

"Teklifin ikinci maddesi kanundan çıkarıldı"

Teklifin tümü üzerine görüşmelerin ardından, Akar kanun teklifinin maddelerininin görüşülmesine geçti.

Teklifin ikinci maddesindeki, "Görevden ayrılan Bakanlık personelinin de Bakanlığın görev ve sorumluluğuna ilişkin konularda, görevde oldukları süre içerisinde, rütbeleri dışında bulundukları makam ve görevlerine ilişkin unvanlarını kullanarak beyanat verenlere, açıklama yapanlara, yazı yazanlara altı aydan üç seneye kadar hapis cezası verilmesini" öngören düzenleme oy birliğiyle metinden çıkarıldı.