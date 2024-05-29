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Milli Savunma Komisyonu toplandı

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TBMM Milli Savunma Komisyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan imzalı birleştirme önergesi verildi.

Milli Savunma Komisyonu toplandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu, 60 maddelik Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında toplandı. Toplantıda CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan imzalı birleştirme önergesi verildi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, astsubay ve uzman çavuşların özlük haklarının artırılması konusunda önerge verdiklerini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Özgür Ceylan Milletvekili Çanakkale Politika Güncel Haberler

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