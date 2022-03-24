Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın, Romanya Devlet Sekreteri Cojacaru'yu kabul etti Açıklaması

AYDIN (AA) - TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Romanya'nın askeri tedarik ihalelerine yalnızca AB ve NATO üyesi ülkelerin firmalarının katılabilmesi kısıtlamasını kaldırmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu kısıtlamanın ortadan kaldırılmasıyla birlikte Türk savunma sanayi ürünlerimizin Romanya'da daha fazla yer bulmasını ümit ediyoruz." dedi.

Aydın, Romanya Savunma Bakanlığı Savunma Politikası, Planlama ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Devlet Sekreteri Simona Cojacaru ve beraberindeki heyeti, Mecliste kabul etti.

Konuklarını Gazi Mecliste ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, Türkiye-Romanya arasındaki ilişkilerin olumlu seyrinin karşılıklı güven, iyi komşuluk ve stratejik ortaklık anlayışına dayandığını söyledi.

Bükreş'te gerçekleştirilen Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü Zirvesi'nin, üç ülke ve bölge güvenliğini yeniden ele alması bakımından son derece verimli olduğunu dile getiren Aydın, "Söz konusu mekanizmanın parlamento başkanları seviyesine teşmilini önemli görüyor, ilk toplantıya da 2023'te ev sahipliği yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydın, iki ülke arasındaki temasların siyasi diyaloğa değer kattığını, parlamentolar düzeyindeki işbirliğini geliştirmek için güzel fırsatlar sunduğunu belirterek, "Romanya, Türkiye'nin Balkanlardaki en büyük ticaret ve yatırım ortağıdır. Salgına rağmen ticaretimizin hız kesmemesi memnuniyet vericidir. Pandemiye rağmen 2021'de ticaret hacmimiz, 2020'ye göre yüzde 30 artış gösterdi. Yakın bir zamanda umuyorum ki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşacağız." dedi.

İki ülkenin ilgili bakanlık ve kurumlarının, İstanbul'da Karma Ekonomik Komisyon Toplantısında bir araya geleceğini anlatan Aydın, bu toplantının, iki ülke ilişkilerinin ileriye taşınması için önem taşıdığını söyledi.

Romanya'nın, Türkiye'nin, askeri ve güvenlik alanında en yoğun iş birliği içinde olduğu müttefiklerinden biri olduğunu ifade eden Aydın, bu iş birliğinin artarak devam etmesine yönelik temennisini dile getirdi.

Aydın, şunları kaydetti:

"Askeri tedarik ihalelerine, yalnızca AB ve NATO üyesi ülkelerin firmalarının katılabilmesi kısıtlamasının kaldırılmasından da memnuniyet duyduk. Bu kısıtlamanın ortadan kaldırılmasıyla birlikte Türk savunma sanayi ürünlerimizin Romanya'da daha fazla yer bulmasını ümit ediyoruz. 10. Savunma Sanayi İşbirliği Toplantısı'nı da en kısa zamanda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İlişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirecek Askeri Çerçeve Anlaşması'nı da önümüzdeki süreçte imzalamak istiyoruz."

Komisyon Başkanı Aydın, Rusya-Ukrayna savaşına da değinerek, Rusya'nın uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini, Türkiye'nin, saldırılara son vermesi için Rusya nezdinde girişimlerde bulunduğunu belirtti.

Bu savaşın kazananı olmayacağını, kaybedenin ise halklar olacağını anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Aydın, herkesin önceliğinin akan kanın, gözyaşının ve yıkımın durdurulması olacağını kaydetti.

Türkiye'nin tek hedefinin barışın sağlanması olduğunu vurgulayan Aydın, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisi için görüşmelere ev sahipliği yapmaya devam edeceğini söyledi. Aydın, savaşın son bulmasını diledi.

Türkiye'nin insani yardımlarını sürdürdüğünü de anlatan Aydın, "Ukrayna'ya, Ukraynalı mültecileri ağırlayan komşu ülkelere 50'yi aşkın tırla insani yardım sevkiyatı gerçekleştirdik. Bu zorlu savaş koşullarına rağmen Ukrayna'dan 16 Mart'a kadar 15 binden fazla vatandaşımızı da tahliye ettik." dedi.

Simona Cojacaru ise Türkiye'de ve TBMM'de ilk kez bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye ve Romanya'nın geçen yıl stratejik ortaklığının 10. yılını kutladığını anımsatan Cojacaru, iki ülke arasındaki ilişkilerin sadece savunma düzeyinde değil ekonomik olarak da son derece geliştiğini vurguladı.