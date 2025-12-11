Milli Savunma ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Ekonomimizi güçlü hale getirmek istiyorsak, ülkede istikrar sağlamak istiyorsak ihracatımızın ana damarı olan imalat sanayimizi de güçlendirmek zorundayız." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Savunma ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri üzerinde İYİ Parti milletvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinde savunma ve güvenlik harcamalarının arttığını ancak bütçenin Türkiye'nin içinde bulunduğu jeopolitik riskler açısından yeterli olmadığını ifade etti.

Bütçenin hala NATO ülkeleri ortalamalarının gerisinde olduğunu belirten Türkeş, savunma harcamasının bir yük olmadığını, katma değer üreten stratejik bir yatırım olduğunu söyledi.

Türkeş, "Mesele sadece bütçenin büyüklüğü de değildir, verimlilik, yerlilik oranı, istihdam ve ihracatla kurulan bağ esas meseledir." dedi.

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, partisinin milli savunma alanındaki "milli" anlayışı nedeniyle bütçeye "evet" oyu vereceklerini ancak bütçeyi yetersiz bulduklarını belirtti.

Çirkin, dünyadaki tüm devletlerin ordularının ana kaynağının "millet" olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Milleti tarafından kutsanmayan, dualandırılmayan, desteklenmeyen hiçbir ordu yoktur ki dünyada başarılı olsun. Milletimiz, ordusunu sever. Ordumuzun en büyük kaynağı ve gücü önce Cenab-ı Allah'tır sonra Türk milletidir. 41 yıldan beri Türk milleti, şehitler verdiği halde, evlatları gazi olduğu halde çocuklarını askere hala davul zurna ile göndermektedir. İçinde yaşadığımız süreç içerisinde çocuklarımızı katleden ve devletimize kast eden bu teröristlere 'kahraman' muamelesinin yapıldığı bir ortamda bir milleti küstürürsünüz. Buna çok dikkat edilmesi gerekir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin mensuplarının yüzüne karşı komisyonlarda ağır sözler söylenmesine müdahale etmez ve gereğini yapmazsanız bu milletin desteğini kaybedersiniz."

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin ülkenin gençlerinin geleceğine, askerlerin can güvenliğine, devletin kurumsal birikimine ve ulusal bütünlüğüne dair siyasi iradenin tercihlerini gösteren bir metin olduğunu savundu.

Yüksek Askeri Şura'nın yapısının değiştirildiğini, terfi süreçlerinin keyfiliğe açık hale getirildiğini, komuta zincirinin siyasal baskılarla dizayn edildiğini ileri süren Kırkpınar, bunun bir devlet projesi değil parti projesi olduğunu iddia etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, imalat sanayinin çok önemli olduğunu çünkü Türkiye'nin üretim yapması gerektiğini söyledi.

Kavuncu, enerjide dışa bağımlı, cari açık veren bir ülke olduklarını belirterek, "Ekonomimizi güçlü hale getirmek istiyorsak, ülkede istikrar sağlamak istiyorsak ihracatımızın ana damarı olan imalat sanayimizi de güçlendirmek zorundayız." dedi.

Türk sanayisinin büyük bir riskle karşı karşıya olduğunu savunan Kavuncu, Avrupa Birliğinin bazı ürünler için yüzde 70 Avrupa'da üretilmiş ham madde kullanılması şartı getirdiğini anımsattı.

Kavuncu, konuşması şöyle sürdürdü:

"Bu ne anlama geliyor? En fazla ihracatını Avrupa'ya yapan Türkiye'nin bu konuda ciddi riskle karşı karşıya kaldığı anlamına geliyor. Zira, bizim ihracat kalemimiz içerisinde de en büyük kalem otomotiv ve otomotiv yan sanayi ve bu sektörün de en fazla ihracat yaptığı yer, Avrupa Birliği. Avrupa Birliği şimdi çıktı, dedi ki, 'Ben artık üreteceğim araçlarda 'Made in EU' yani 'local content' yani 'yerel ürün kullanacağım' Acaba Sanayi Bakanlığımız bu konuyla ilgili ne tür bir adım atıyor?"