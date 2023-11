Milli Savunma Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Türkiye'nin çevresinde yaşanan tüm sorunların farkında olduklarını, bu konuda önlemler alarak geleceğe güvenle baktıklarını belirterek "Son terörist yok olana kadar, son yapılanmalar çökene kadar içeride ve dışarıda hedefleri yok etmeye devam edeceğiz." dedi.

Milli Savunma Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekilleri görüşlerini dile getirdi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Bakanlığın bütçesinde şehit yakını ve gaziler için ayrılan payın yetersiz olduğunu; vatan savunması için fedakarlık yapanların daha iyi koşullarda yaşamaları için bütçede düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Savunma sanayindeki yerlileştirme çalışmalarına değinen Akay, "Yerel ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesiyle ilgili önemli çalışmalar var. Bunu takdirle karşılıyoruz." dedi.

Askeri hastanelerin kaldırılmasının yanlış olduğunu savunan Akay, "Dünyada kendi rütbeli tabipleri ve hastanesi olmayan tek ordu TSK'dır. Gelin, hep birlikte TSK mensuplarının yarası olan bu konuyu birlikte çözelim. Asker kişilerin kendi hastanelerinde silah arkadaşları tarafından tedavi edilmelerine ivedilikle imkan sağlayacak düzenlemeleri CHP olarak sonuna kadar destekleyeceğiz." diye konuştu.

"Savunma ve güvenlik günlük tartışmaların ötesinde tutulmalı"

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, savunma ve güvenliğinin devletin ve milletin bekası açısından hayati önemde olduğu ve günlük tartışmaların ötesinde tutulması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin yer aldığı coğrafyada tarih boyunca savaşların ve çatışmaların eksik olmadığına dikkati çeken Aksu, "Elbette ki 100 yaşını tamamlamış Cumhuriyetimiz Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle 'Yurtta sulh cihanda sulh' ülküsüyle hareket etmiş ve etmeye de devam etmektedir. Barışın, her türlü tedbiri almak ve her an savaşa hazır olmakla ancak mümkün olabileceğini hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksu, Türkiye'nin çevresinde yaşanan tüm sorunların farkında olduklarını, bu konuda önlemler alarak geleceğe güvenle baktıklarını vurgulayarak "Son terörist yok olana kadar, son yapılanmalar da çökene kadar içeride ve dışarıda hedefleri yok etmeye de devam edeceğiz." dedi.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, TSK'nın güçlü olmasını istediklerini belirterek "Hem barışta hem savaşta güçlü olalım diyoruz. 2017'de özellikle savaş gücüyle ilgili değerlendirmelerde Türkiye ordusu 8'inci, 9'uncu sıralardaydı. Geçen yıl biraz gerilemiştik, bu yıl tekrar 11'inci sıradayız. Bu ülkenin sevdalısı biri olarak Güney Kore'nin, Pakistan'ın bizim üzerimizde olmasını çok kabullenemiyoruz. Bu konuda da inşallah daha ciddi adımlar atılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu ülkenin daha fazla göçmen kaldıracak hali kalmadı"

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Türkiye'de milyonlarca düzensiz göçmen olduğunu dile getirerek "Bu ülkenin daha fazla göçmen kaldıracak hali kalmadı. Vatandaşımız her geçen gün göçmen sorunu yaşıyor. Bu konuda daha çok önlem alınmalı. Sınırlarımız yol geçen hanına dönmesin, tedbirler artırılsın." diye konuştu.

Erdem, yerli üretim Altay tankının 2020 yılında bitirileceği yönünde söz verildiğini ancak şu ana kadar sadece iki tankın test amacıyla orduya teslim edildiğini ifade ederek "Eğer verilen söz tutulmazsa o zaman halkı içi boş vaatlerle kandırarak seçim kazanmanız aklımıza gelecek." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, zorunlu askerlikle ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığını merak ettiklerini dile getirerek "Artık teknolojinin bu kadar ilerlediği bir yerde zorunlu askerliğe gerek var mı? Bunlar konuşulmalı, tartışılmalı. Bu konuda orta vadede ne düşünüyorsunuz?" diye sordu.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, savunma sanayisindeki yerlileşme ve millileşmenin gurur verici seviyeye geldiğini aktararak, "Zaten elinde silah olmadan bile düşmana karşı dik durabilen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu teknik ve teçhizatla gerçekten de daha güçlü; düşmana korku salmakta, dostlarına da güven vermektedir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Türk savunma sanayisinin daha fazla ihtiyaç duyduğu alanlara özel önem verilmesi gerektiğini söyledi. Savunma sanayisinde yurt dışından daha fazla kişinin istihdam edilmesi gerektiğini söyleyen Gürban, "Yurt dışından istihdam edilen kişilerle koordineli şekilde gerçekleştirilecek eğitim ve staj programları sektörün insan kaynak havuzunun da gelişmesine yardımcı olacaktır. Bu açıdan yaklaşıldığında küresel hale gelen istihdam piyasasından Türk savunma sanayisinin yararlanması sektörün gelişimine ciddi anlamda katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kahraman ordumuzun yanındayız"

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, savunma sanayisindeki atılımın takdire şayan olduğunu dile getirerek "Savunma sanayimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kazandığı büyük hareket kabiliyetinin ve dış politikada müttefiklerimize sağladığımız büyük avantajın yanı sıra ekonomimiz de büyük fayda görüyor." dedi.

Dünyanın pek çok ülkesine yapılan satışlarla birlikte geçtiğimiz yıl Türk savunma ve havacılık sektörünün toplam 4,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini anlatan Sancaklı, "Kahraman ordumuzun yanındayız. Terörle mücadelede yurt içi, yurt dışı bütün operasyonlarda sonuna kadar destekliyoruz. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri ne kadar güçlü olursa Türkiye Cumhuriyeti'nin de o kadar güçlü olacağını biliyoruz." diye konuştu.