Milli Savunma Bakanlığında 'Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştirildi

MSB: " Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

MSB: " Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

MSB: "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 17 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 11'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

MSB: "Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

MSB: "1 Ocak'tan itibaren Terörle Mücadele Harekatı bölgesinde 80'i son bir haftada olmak üzere bin 351 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 38 bin 694'e ulaşmıştır."

MSB: "(Hava Harekatları) Teröristlere ait sığınak, mağara ve depo olarak kullanılan yerler imha edilmiş, elde edilen ilk bilgiler kapsamında 58 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."

MSB: "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 621 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 15'i FETÖ mensubu olmak üzere 27'si terör örgütü üyesidir."

MSB: "Kosova'nın kuzeyinde gerçekleşen, Kosovalı bir polis memurunun hayatını kaybetmesine, birinin de yaralanmasına neden olan saldırıyı kınıyoruz."

MSB: "Ülkemizin dost ve kardeş Libya halkına sağladığı destek ve yardımlar batı-doğu ayrımı olmaksızın Libya'nın tamamını kapsamaktadır."

MSB kaynakları: "(Karabağ) Azerbaycan ordusunun operasyonunun ardından bölgede herhangi bir ateşkes ihlali tespit edilmedi."

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı son bir hafta içerisinde 80 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Tuğamiral Zeki Aktürk, "Kahraman ordumuz, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; 1 Ocak'tan itibaren Terörle Mücadele Harekatı bölgesinde 80'i son bir haftada olmak üzere bin 351 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 38 bin 694'e ulaşmıştır"

Hava harekatları ile 58 terörist etkisiz hale getirildi

Ayrıca Tuğamiral Zeki Aktürk, Hava Kuvvetleri tarafından, 1-23 Eylül tarihleri arasında icra edilen terör yuvalarına yönelik planlı hava harekatları ile Kandil, Asos, Gara, Metina, Zap ve Hakurk'daki 82 hedef etki altına alındığını duyurdu. Aktürk, harekatlar ile teröristlere ait sığınak, mağara ve depo olarak kullanılan yerler imha edildiğini belirterek, "Elde edilen ilk bilgiler kapsamında 58 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın terör örgütü FETÖ ile mücadelesinin de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek FETÖ ile mücadele edileceği vurgusunu yaptı.

Tuğamiral Aktürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 621 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 15'i FETÖ mensubu olmak üzere 27'si terör örgütü üyesidir. 4 bin 35 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 63'e yükselmiş, yakalanan şahıslardan 360'ı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 524 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 162 bin 415 olmuştur. Ayrıca, yılbaşından bu yana icra edilen operasyonlarda 20 kilogramı son bir haftada olmak üzere toplam 4 bin 889 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir."

Operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için gerekli tedbirlerin alındığını hatırlatan Tuğamiral Aktürk, "Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bu yılın başından itibaren terör örgütü tarafından harekat bölgelerimize 342 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, bu saldırılara misliyle karşılık verilerek 65'i son bir haftada olmak üzere 991 terörist etkisiz hale getirilmiştir" şeklinde konuştu.

Azerbaycan ve Ermenistan arasınca kalıcı barışın kurulması için çabaları desteklediğini belirten Tuğamiral Aktürk, "Askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerimizin devam ettiği ve "iki devlet, tek millet" şiarıyla bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmayı sürdürüyoruz. Karabağ'da gerçekleştirilen askeri operasyon sonrası bölgedeki son durumu yakinen takip ediyor, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik çabaları desteklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Kosovalı bir polis memurunun hayatını kaybetmesine, birinin de yaralanmasına neden olan saldırıyı kınıyoruz"

Kosova'da gerçekleşen olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan Tuğamiral Aktürk, "Son olarak Kosova'nın kuzeyinde gerçekleşen, Kosovalı bir polis memurunun hayatını kaybetmesine, birinin de yaralanmasına neden olan saldırıyı kınıyoruz. Kosova'da ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının yapıcı bir tutum ve diyalogdan geçtiğini önemle vurguluyoruz. Ayrıca; 10 Ekim'de icra edilmesi planlanan KFOR Komutanlığı devir teslimine ilişkin hazırlıklar devam etmektedir. Bu kapsamda görevi devralacak KFOR Komutanımız 25-29 Eylül tarihleri arasında NATO Karargahı ve SHAPE'te inceleme ve koordinasyon faaliyetlerini sürdürmektedir."

Libya'ya gönderilen yardım malzemelerinin doğu-batı ayrımı yapılmaksızın ülkenin her tarafını kapsadığının altını çizen Tuğamiral Aktürk, "Askeri eğitim, yardım, iş birliği ve danışmanlık faaliyetleriyle destek sağladığımız ve son yaşanan kasırga felaketi ile sarsılan Libyalı kardeşlerimize yardım elini uzatan ilk ülke olarak uçak ve gemilerimizle gerekli destek sağlanmıştır. Ülkemizin dost ve kardeş Libya halkına sağladığı destek ve yardımlar batı-doğu ayrımı olmaksızın Libya'nın tamamını kapsamaktadır" açıklamasında bulundu.

Personel temin faaliyetlerinin planlandığı gibi devam ettiğini hatırlatan Tuğamiral Aktürk, "2023 yılında; Kara Kuvvetleri için 16 bin, Deniz Kuvvetleri için 4 bin 16 ve Hava Kuvvetleri için 2 bin olmak üzere toplam 22 bin 16 sözleşmeli er temini yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda, 21 Ağustos'ta başlayan başvurular 1 Ekim'e kadar devam edecektir. Şanlı ordumuzda görev yapmak isteyen tüm gençlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.