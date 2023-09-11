Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Suriye sınırlarında terör örgütü mensupları yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Suriye sınırlarında 10'u terör örgütleri mensubu, 12 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan kişiler arasında PKK/KCK/PYD-YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütü mensupları bulunuyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Suriye sınırlarında 10'u terör örgütleri mensubu, 12 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 5'inin PKK/KCK/PYD-YPG, 4'ünün FETÖ, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.