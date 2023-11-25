Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 3 terörist yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 1'i PKK/KCK, 1'i FETÖ mensubu 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 3 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.