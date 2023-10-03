Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişinin yakalandığını duyurdu. Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor. Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.