Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 8 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu, 8 kişinin yakalandığını duyurdu. Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonda, 2 FETÖ üyesi de yakalandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu, 8 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.