Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına memur alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Kuvvet Komutanlıklarına memur alımı sözlü sınav sonuçları yayımlandı. Detaylı bilgiye MSB'nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Kuvvet Komutanlıklarına memur alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları yayımlandı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına 2022 yılı Memur Temini Sözlü Sınav Sonuç Duyurusu yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika