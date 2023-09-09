Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Irak ve Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 5 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Irak ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i FETÖ üyesi, 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Irak ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i FETÖ üyesi, 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, ülkemizden Irak ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.