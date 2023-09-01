Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, hudut birlikleri tarafından Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını bildirdi. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ, diğerinin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.