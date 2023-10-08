Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de terörist hedeflere hava harekatı düzenledi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine gerçekleştirilen hava harekatında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 8 Ekim 2023 saat 22.00'de hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedef imha edilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, "İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA