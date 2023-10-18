Haberler

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

 - Güncelleme:

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/ Ypg'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Politika

Milli Savunma Bakanlığı Suriye YPG PKK Politika Haberler

title