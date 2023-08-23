Milli Savunma Bakanlığı Sakarya Meydan Muharebesi'nin 102. Yıl Dönümünü Anma Videosu Paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 102'ınci yıl dönümü vesilesiyle bir video paylaştı. Bakanlık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahraman ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sakarya Meydan Muharebesi'nin 102'nci yıl dönümünde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehit ve gazileri andı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Harp tarihinin en uzun meydan muharebesi olan, savunmadan taarruza geçişimizin sembolü haline gelen Sakarya Meydan Muharebesi'nin 102'nci yıl dönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahraman ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımdaki videoda, Sakarya Meydan Muharebesi öncesi yayımlanan Tekalif-i Milliye emirleri ile Türk milletinin varını yoğunu ortaya koyduğu vurgulandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz." sözlerinin hatırlatıldığı videoda, 22 gün, 22 gece süren mücadelenin sonunda Yunan ordusunun bozguna uğratılarak zafere ulaşıldığı belirtildi.

Savaş döneminde çekilen görüntülerin de yer aldığı videoda, şehit ve gaziler saygı, minnet ve şükranla anıldı.