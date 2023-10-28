Milli Savunma Bakanlığı, Romanya üzerinde görev uçuşu gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Havadan İhbar Kontrol Uçağı ile NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, Romanya üzerinde görev uçuşu gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Havadan İhbar Kontrol Uçağı ile NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, Romanya üzerinde görev uçuşu gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Konya'da konuşlu 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızdan havalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Havadan İhbar Kontrol Uçağı ile NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, Romanya üzerinde görev uçuşu gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA