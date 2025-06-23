Milli Savunma Bakanlığı'ndan İran Füze Saldırılarına İlişkin Açıklama

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Milli Savunma Bakanlığı, İran'ın ABD üslerine yönelik gerçekleştirdiği füze saldırılarının Türk üslerinde olumsuz bir duruma yol açmadığını bildirdi. Birliklerde gerekli güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, İran füze saldırılarının Türk üslerinde herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik 23 Haziran'da gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Birliklerimizde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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