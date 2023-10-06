Milli Savunma Bakanlığı: Misilleme atışlarında 26 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Dabık üs bölgemize gerçekleştirilen terörist saldırıya Mehmetçiklerimiz güçlü bir şekilde karşılık verdi. Misilleme atışlarında 26 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Misilleme atışlarında 26 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA - MSB: "Dün gece Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Dabık üs bölgemize gerçekleştirilen terörist saldırısına Mehmetçiklerimiz tarafından güçlü şekilde karşılık verildi. Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika