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Milli Savunma Bakanlığı: Misilleme atışlarında 26 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Dabık üs bölgemize gerçekleştirilen terörist saldırıya Mehmetçiklerimiz güçlü bir şekilde karşılık verdi. Misilleme atışlarında 26 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.