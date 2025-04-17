Milli Savunma Bakanlığı kaynakları: "(Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın açıklamaları) Gerçekliğine kendilerinin dahi inanmadığı, kendilerini gülünç...
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları: "(Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın açıklamaları) Gerçekliğine kendilerinin dahi inanmadığı, kendilerini gülünç duruma düşüren açıklamalara cevap vermemizi beklemeyin.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları: "(Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın açıklamaları) Gerçekliğine kendilerinin dahi inanmadığı, kendilerini gülünç duruma düşüren açıklamalara cevap vermemizi beklemeyin." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika