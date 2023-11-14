Milli Savunma Bakanlığı, Kandil ve Hakurk'ta 10 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,
Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. 'Terörist neredeyse hedefimiz orası!' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika