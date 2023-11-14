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Milli Savunma Bakanlığı, Kandil ve Hakurk'ta 10 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.