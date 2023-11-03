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Milli Savunma Bakanlığı, Kandil bölgesinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

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Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ansızın vurmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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