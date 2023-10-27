Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet Bayramı'nı Ankara'da kutlayacak

Milli Savunma Bakanlığı cumhuriyetin 100'üncü yılını Ankara'da kutlayacak

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle Ankara'da kutlamalar düzenleyecek.

Milli Savunma Bakanlığı cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle Ankara'da kutlamalar gerçekleştirecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlayacaklarını belirtti. Kutlamalar çerçevesinde 28 Ekim saat 13: 00'da Mamak'tan 21 pare top atışı yapılacak. Ayrıca Mehteran birliği saat 14: 00'da TBMM önünde konser verecek ve Karma Bando ile Azerbaycan Askeri Bandosu saat 14: 15'te konser düzenleyecek. Kutlamalar çerçevesinde saat 14: 35'te TBMM önünden Ulus'taki İlk Meclise kadar 1923 askerin katılacağı geçit töreni düzenlenecek. SOLOTÜRK ise saat 13: 00'da Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.