Milli Savunma Bakanlığı 1. Hava Bakım Fabrika Müdürü Eskişehir Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 1. Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral (Hv. Tuğg.) Gürhan Ergürhan, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'ı ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 1. Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral (Hv. Tuğg.) Gürhan Ergürhan, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'ı ziyaret etti.
MSB 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hv. Tuğg. Gürhan Ergürhan, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Özcan, Hv. Tuğg. Ergürhan'a ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti. Ziyarette Hv. Tuğg. Ergürhan, Rektör Prof. Dr. Özcan'a hediye takdim etti. - ESKİŞEHİR