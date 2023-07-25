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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Eğriboz'daki Platanistos bölgesinde, düşen yangın söndürme uçağının pilotları için başsağlığı dileklerini ileten Bakan Yaşar Güler, Yunanistan'daki yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Eğriboz'daki Platanistos bölgesinde, düşen yangın söndürme uçağının pilotları için başsağlığı dileklerini ileten Bakan Yaşar Güler, Yunanistan'daki yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Politika

Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias Yaşar Güler Yunanistan Politika Haberler

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