Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan heyetini kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Dışişleri Bakanı Genel Sekreteri ve Savunma Bakanı Danışmanı Büyükelçi Haris Lalacos ve beraberindeki heyeti kabul etti.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Dışişleri Bakanı Genel Sekreteri ve Savunma Bakanı Danışmanı Büyükelçi Haris Lalacos ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Dışişleri Bakanı Genel Sekreteri ve Savunma Bakanı Danışmanı Büyükelçi Haris Lalacos ve beraberindeki heyeti kabul etti" denildi.