Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da 6'ncısı düzenlenen 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara ATO Congresium'da 'Gelecek İçin Teknolojiler' temasıyla 6'ncısı düzenlenen 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Teknoloji stantlarını gezerek ürünler hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Güler, fuarı ziyaret eden gençlerle de yakından ilgilendi. - ANKARA