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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Bir Araya Geldi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi." denildi.

Kaynak: AA / Politika

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